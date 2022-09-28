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Успешно завершилась программа Yelo IT Lab (ФОТО)

Экономика Материалы 28 сентября 2022 15:00 (UTC +04:00)
Успешно завершилась программа Yelo IT Lab (ФОТО)

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БАКУ/Trend/ - Yelo Bank обращает особое внимание на растущий спрос IT специалистов.

Регулярно реализуя различные проекты по профессиональной подготовке молодых кадров в данной сфере, Банк подвел итоги программы «IT Lab».

В рамках проекта 35 потенциальных молодых людей, активно интересующихся IT-сферойи желающих построить свою будущую карьеру в этом направлении, за три месяца нетолько получили теоретические знания, но и познакомились с реальной рабочей средой по«Agile» методологии. Программа реализована совместно с GNI Software - компанией с более чем 20-летним международным опытом работы в сфере финансов и ИТ.

В первой части программы квалифицированные команды Yelo Bank-а и компании «GNISoftware» провели необходимые теоретические тренинги в данной области.

Во второй части программы были созданы специальные условия для практичного применения полученных знаний. Участники принимали непосредственное участие в деятельности Банка, успешно выполняли поставленные перед ними задачи, знакомились с современной корпоративной средой.

На заключительном мероприятии по окончании программы всем участникам были вручены сертификаты и рекомендательные письма. Следует отметить, что наиболее активные участники программы будут трудоустроены в департаментах Банка по своей специальности. Одна из них, Айсу Тагизаде, поделилась своими мыслями о проекте: «Yelo IT Lab — первая программа стажировки, в которой я участвовала. Я выучила SQL с нуля благодаря дружной и поддерживающей нас команде. Оценив по достоинству все предоставляемые Yelo Bank-ом возможности, я получила первую успешную возможность в продвижении своей карьеры».

Другой участник, Шарабиддин Ахмаев, также завершивший программу с отличием, так выразил свои впечатления: «Когда меня отобрали на программу, у меня были только базовые знания. Благодаря профессиональной рабочей среде здесь я расширил свои знания и развил их на практике. Одним из самых положительных моментов в Yelo Bank было наличие зон отдыха, чтобы я мог эффективно проводить свое свободное время. Я рад, что теперь я тоже член яркой семьи Yelo».

Абузар Каримзаде — один из молодых людей, также получивших возможность трудоустройства благодаря Yelo IT Lab: «Профессиональный персонал смог полностью информативно донести программный материал за 3 месяца. Это отличная возможность для нетворкинга. Самое главное, что наши пожелания были услышаны и учтены на протяжении всей программы. Сегодня я являюсь членом Yelo Bank-а благодаря теплому подходу коллектива к молодежи и мотивации, которую я получил от особого внимания наставников. Я искренне благодарю организаторов».

Отметим, что до конца года Yelo Bank планирует реализовать еще несколько различных карьерных проектов для молодежи. Для получения дополнительной информации о будущих проектах вы можете следить за страницами Yelo Bank и Yelo Team в социальных сетях.

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Успешно завершилась программа Yelo IT Lab (ФОТО)
Успешно завершилась программа Yelo IT Lab (ФОТО)
Успешно завершилась программа Yelo IT Lab (ФОТО)
Успешно завершилась программа Yelo IT Lab (ФОТО)
Успешно завершилась программа Yelo IT Lab (ФОТО)
Успешно завершилась программа Yelo IT Lab (ФОТО)
Успешно завершилась программа Yelo IT Lab (ФОТО)
Успешно завершилась программа Yelo IT Lab (ФОТО)
Успешно завершилась программа Yelo IT Lab (ФОТО)
Успешно завершилась программа Yelo IT Lab (ФОТО)
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