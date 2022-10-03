Банк Республика запускает кредитную кампанию «10 Возможностей для Бизнеса»

Жаркие летние месяцы остались позади. С приходом осени предприниматели задумываются о реализации новых бизнес-планов или расширении действующего бизнеса.
Банк Республика, который всегда радует своих клиентов интересными и выгодными акциями, с приходом осени запускает кампанию по микро и агро кредитам для предпринимателей под названием «10 Возможностей для Бизнеса».
Так, в рамках кампании которая продлится до 31 декабря 2022 года, предприниматели, обратившиеся в банк смогут получить 10 ВОЗМОЖНОСТЕЙ при приобретении микро и агро кредитов:
- Проценты по кредиту – скидка 30%;
- Льготный период - до 12 месяцев
- Возможность приобретения кредита без поручителя;
- Возможность приобретения кредита без комиссии;
- Возможность приобретения кредита траншами ( по частям);
- Возможность открытия кредитной линии;
- Бесплатный график платежей;
- Отсутствие страхового взноса;
- Отсутствие затрат на оценку;
- Карта NeoKart Standard - скидка 50%
Максимальная сумма кредита составляет 50.000 манат, срок до 36 месяцев. Кредиты предоставляются для деловых людей, занимающихся предпринимательской деятельностью в сфере торговли, сельского хозяйства, обслуживания, производства и строительства.
Клиенты могут заказать кредит онлайн на официальном сайте банка, а также с помощью сервиса Chat-Bot в WhatsApp, отправив слово «Kredit» на номер 050 6 144 144.
Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin или же позвонив в Call Center Банка по номеру 144.