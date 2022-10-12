Венгрия стремится включить азербайджанский газ в свой энергетический комплекс - посол

БАКУ /Trend/ - Венгрия стремится включить азербайджанский газ в свой энергетический комплекс.

Как передает Trend, об этом в среду на мероприятии по случаю Национального дня Венгрии и 30-летия дипломатических отношений страны с Азербайджаном сказал посол Венгрии Тамаш Йозеф Торман.

«Сегодня, когда Европа столкнулась со значительным энергетическим кризисом, Венгрия рассматривает Азербайджан как важного энергетического партнера. Мы приветствуем запуск интерконнектера Греция-Болгария (IGB), а также совместное сотрудничество с Сербией по поставкам газа из Азербайджана», - сказал он.

Посол также отметил перспективы сотрудничества в проектах «зеленой» энергетики совместно с Грузией и Румынией.