AccessBank в Нахчыване! (ФОТО)

AccessBank продолжает расширять свою сеть филиалов. В 20-й год своей деятельности Банк открыл свой 30-й филиал в Нахчыване. Новый филиал расположен в центре города – в Молодежном городке по улице Азиза Алиева.

В новом Нахчыванском филиале клиентам предлагаются такие банковские услуги, как расчетно-кассовые операции, депозиты, различного рода кредиты, пластиковые карты, денежные переводы, обмен валют и др.

Принимавшие участие на церемонии открытия руководство AccessBank-а и Управления Центрального Банка Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике отметили значимость открытия в Нахчыване филиала Банка, являющегося лидером в сфере микрофинансирования, для местной деловой среды и бизнеса, в частности для развития микро и агро-сфер.

Председатель Правления AccessBank-а Давит Циклаури заявил, что Банк верен своей миссии оказания поддержки бизнесам: «Развитие бизнес среды, в частности ММСБ в Азербайджане является для нас приоритетом. Нашей основной миссией является развитие бизнес среды Нахчывана – региона, обладающего большим потенциалом, создание новых возможностей как в розничной, так и в микро и агро-сфере.»

Эльчин Алиев, Председатель Нахчыванского Управления Центрального Банка Азербайджана: «Поздравляю руководство и сотрудников банка с открытием Нахчыванского филиала AccessBank. Считаю, что открытие филиала имеет большое значение для развития реального сектора в Автономной Республике, дальнейшего упрощения доступа населения к банковским продуктам и услугам, а также улучшения конкурентной среды».

Лидер в сфере микрофинансирования в Азербайджане AccessBank предоставляет свои услуги мелким и средним бизнесам с 2002 года. Среди акционеров Банка можно назвать Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международную Финансовую Корпорацию и другие международные финансовые организации и инвестиционные фонды. Банк имеет 30 филиалов, 15 из которых находятся в Баку, 15 – в регионах.

Для получения информации об услугах Банка можете связаться с Контактным Центром, позвонив по номеру 151, а также посетить сайт www.accessbank.az или аккаунты Банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).