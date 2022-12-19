Швейцария заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном в связи со Средним коридором

БАКУ /Trend/ - Швейцария заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном в связи с Транскаспийским международным транспортным маршрутом (ТМТМ), или так называемым Средним коридором.

Об этом сказал Trend руководитель отдела двусторонних экономических связей Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Эрвин Боллингер.

"Мы видим большой потенциал в развитии Среднего коридора. Он сократит путь для поставок с Востока на Запад", - сказал Боллингер.

Он отметил, что недавно побывал в Бакинском международном морском порту и Алятской свободной экономической зоне и увидел огромный потенциал для дальнейшего развития этой инфраструктуры.

Говоря о сотрудничестве между странами, Боллингер отметил, что только в этом году объем товарооборота между Азербайджаном и Швейцарией вырос на 50 процентов.

"Также у нас есть взаимные инвестиции. Мы инвестируем не только в классические отрасли, такие как нефть и газ, но и в новые инновационные отрасли, такие как агробизнес", - сказал он.

Он отметил, что SECO активно работает в Азербайджане во многих сферах, в основном для обеспечения финансирования агробизнеса. "Считаю, что мы также можем расширить наше сотрудничество в областях устойчивой энергетики и информационных технологий", - подчеркнул Боллингер.