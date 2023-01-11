В Азербайджане максимально упрощен процесс декларации ввоза товаров

БАКУ /Trend/ - В прошлом году Государственный таможенный комитет Азербайджана максимально упростил электронную форму декларации ввозимых в страну товаров.

Об этом сказал начальник управления таможенных платежей Государственного таможенного комитета Азербайджана Тариэль Алвердиев в ходе презентации сервиса «Şəxsi hesab vərəqəsi» («Личный счет»), передает в среду Trend.

Это касается как предпринимателей так и граждан», - сказал он.

Кроме того, для проведения таможенной экспертизы была создана соответствующая группа состоящая из сотрудников ГТК.

«Это также направлено на предотвращение потери времени со стороны предпринимателей и обеспечения эффективности ведения бизнеса», - сказал он.

Также, Алвердиев сказал, что был запущен чат-бот, который 24/7 отвечает на вопросы граждан, а также на сайте ГТК создан соответствующий раздел с часто задаваемыми вопросами и ответами

«Мы реализовали возможность предварительного получения сертификата для ввоза в Азербайджан автомобилей экологического класса ЕВРО-4 и выше», - сказал он.