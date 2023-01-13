Организован медиатур в «Бакинский дом МСБ» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана в связи с открытием «Бакинского дома МСБ» организовало медиатур для представителей местных СМИ.

Как сообщает в пятницу Trend, в этом центре будут представляться услуги, необходимые для ведения предпринимательской деятельности, как субъектам государственных, так и частных учреждений.

Со стороны 29 государственных организаций субъектам предпринимательства будут оказываться порядка 150 услуг, а со стороны 20 частных организаций - свыше 100 услуг. В частности, предприниматели могу обращаться по вопросам регистрации бизнеса, получения лицензий и разрешений, подготовки бизнес-плана, доступа к льготным финансовым ресурсам, налогообложения, таможни, рекламы, безопасности пищевых продуктов, подключения к коммунальным услугам, нотариальных и других вопросов.

Кроме того, в целях обеспечения финансовой доступности предпринимателей в «доме МСБ» действуют отделения пяти банков, лизинговых и страховых компаний.

На следующем этапе планируется сдать в эксплуатацию новый дом МСБ в городе Гянджа.



Дома МСБ обслуживают предпринимателей с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00.