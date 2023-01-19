В 2022 году Агентство по развитию МСБ профинансировало проекты на 500 тысяч манатов

БАКУ /Trend/ - В 2022 году Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана финансировало 26 проектов МСБ в сферах образования, науки и исследований.

Об этом сказал председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана Орхан Мамедов в ходе пресс-конференции посвященной итогам 2022 года, передает в четверг Trend.

По его словам, всего по этим проектам было выделено более 500 тысяч манатов.

«В рамках одного гранта предпринимателю могут быть выделены средства в размере до 20 тысяч манатов. Так, были профинансированы 12 проектов, представленных на второй грантовый конкурс. В настоящее время продолжается прием проектов на третий грантовый конкурс, а результаты будут объявлены в феврале», - добавил он.