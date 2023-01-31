Центр при Агентстве аграрных услуг Азербайджана провел тренинги для 7 тысяч фермеров

БАКУ /Trend/ - Тренинговый центр при Агентстве аграрных услуг Азербайджана провело 487 тренинга для свыше семи тысяч фермеров.

Об этом сказал во вторник заместитель председателя правления Агентства аграрных услуг Азербайджана Анар Азимов в ходе национального форума по аграрной консультации, передает Trend.

По его словам, в рамках этих тренингов они были проинформированы о потенциале сельскохозяйственной отрасли регионов нашей страны, в том числе освобожденных территорий.

«Также, тренинговый центр в сотрудничестве с другими структурами Министерства сельского хозяйства ведет исследования и анализ пригодных для сельскохозяйственных работ территорий», - отметил он.

Азимов добавил, что государственно-частное партнерство в реализации этих и других проектов центра очень важно.