БАКУ/Trend/ - В 2022 году в Азербайджане было принято 68 новых госстандартов.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал начальник Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана Мамед Аббасбейли в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года.

Он отметил, что в 2021 году было принято в целом 36 госстандартов.

«Общее количество выданных сертификатов соответствия в 2022 году составило 2065, в то время как в 2021 году было выдано 1733 сертификата соответствия», - сказал он.

Аббасбейли добавил, что AZSTAND в рамках сотрудничества с турецким институтом стандартов получила право распространять на территории страны официальные издания более 9000 национальных стандартов Турции.

«В лабораториях, функционирующих при AZSTAND, в течение 2022 года было проведено более 12000 испытаний по более чем 2700 продуктам», - добавил он.

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