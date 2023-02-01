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Центробанк планирует увеличить прибыльность в национальной валюте

Экономика Материалы 1 февраля 2023 11:33 (UTC +04:00)
Центробанк планирует увеличить прибыльность в национальной валюте

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - В краткосрочной перспективе Центробанк планирует увеличить прибыльность в национальной валюте.

Об этом сказал в среду председатель правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов в ходе пресс-конференции, посвященной изменениям параметров учетной ставки.

По его словам, денежная база в Азербайджане за счет проводимой денежной стерилизации выросла на 12,1 процента.

«До июня 2022 года в Азербайджане отмечался рост потребительского кредитования, однако, после второго полугодия 2022 года эта тенденция стала уменьшаться. Мы отмечали рост активов, и в этом направлении ведутся соответствующие работы», - сказал он.

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