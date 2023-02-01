Резиденты промпарков Агентства по развитию экономических зон сэкономили свыше 436 миллиона манатов

БАКУ /Trend/ - В результате применения льгот по НДС и таможенных льгот резиденты промышленных парков, находящихся в ведении Агентства по развитию экономических зон при Министерстве экономики Азербайджана, на сегодняшний день сэкономили более 436,4 миллиона манатов.

Как передает в среду Trend, об этом сказал председатель правления Агентства по развитию экономических зон Азербайджана Эльшад Нуриев в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года.

Он отметил, что в промышленных парках сформирована благоприятная для развития предпринимательской деятельности бизнес-среда.

«Так, резиденты промышленных парков освобождаются от налога на имущество, земельного налога, налога на прибыль в течение 10 лет с даты регистрации, от НДС при ввозе техники, технологического оборудования и установок, ввозимых в производственных целях, и от таможенных пошлин сроком на 10 лет (срок освобождения от таможенной пошлины на 10 лет применяется с 1 января 2023 года)», - сказал он.

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