Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Экономика

Глава МИД Венгрии прибыл с визитом в Азербайджан

Экономика Материалы 3 февраля 2023 01:22 (UTC +04:00)
Глава МИД Венгрии прибыл с визитом в Азербайджан

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прибыл в Баку, где в пятницу состоится международное совещание министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору.

Как передает Trend, об этом в четверг глава МИД написал на своей странице в Facebook.

По его словам, во встрече примут участие его коллеги из стран Юго-Восточной Европы.

"Мы надеемся, что нам удастся добиться существенного прогресса в конкретизации планов диверсификации.

Приобретение увеличенного количества природного газа из Азербайджана является наиболее реалистичным сценарием с точки зрения новых источников природного газа в Центральной Европе", - отметил глава МИД.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости