В Азербайджане растет роль женщин в развитии частного сектора

БАКУ /Trend/ - Возрастает роль женщин в экономике, обеспечении занятости и развитии частного сектора, в частности повысился интерес к микро- и малому предпринимательству и самозанятости, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ).

По состоянию на 1 января 2023 года 22 процента предпринимателей, зарегистрированных для осуществления предпринимательской деятельности без создания юридического лица, составляли женщины. Женщины-предприниматели работают в сельском хозяйстве, сфере услуг и других отраслях. 29,9 процента женщин-предпринимателей зарегистрированы в Баку, 10,2 процента - в Лянкяран-Астаринском, 8,9 процента - в Газах-Товузском, остальные - в других экономических районах Азербайджана.

Агентство по развитию МСБ так же проводит соответствующие мероприятия с целью стимулирования предпринимательской деятельности женщин в стране, предлагая обучение и консультации в сфере бизнеса, доступ к финансовым ресурсам и рынкам сбыта продукции, гранты, исследования внутреннего рынка, стартап-сертификаты и многое другое. Агентством в рамках финансирования образовательных, научных, исследовательских и вспомогательных проектов субъектов МСП на данный момент принято решение о финансировании 40 проектов, 9 из которых - проекты, представленные женщинами-предпринимателями.

Только в течение 2022 года около 3 тысяч женщин-предпринимателей прошли бизнес-тренинги по различным темам, организованные Центрами развития малого и среднего бизнеса Агентства. На сегодня более 100 женщин-предпринимателей и менеджеров приняли участие в "Германо-азербайджанской совместной программе", координатором которой является Агентство Азербайджана по развитию МСБ.

11 женщин-предпринимателей получили стартап-сертификаты.

В 2022 году более 40 процентов из 1 050 хозяйствующих субъектов, которые использовали механизм поддержки Агентства по участию в выставках и ярмарках, были предприятиями женщин-предпринимателей. Кроме того, из 25 субъектов предпринимательства, воспользовавшихся механизмом поддержки доступа к торговым сетям, 12 являются предприятиями женщин-предпринимателей.

(Перевод: Фидан Мустафаева)