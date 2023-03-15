Команда UNEC вышла в финал «ТЕХНОФЕСТ»

БАКУ/Trend/ - Команда в составе студентов UNEC «AgroBot» вышла в финал одного из крупнейших технологических соревнований мира «ТЕХНОФЕСТ».

Команда представила на «ТЕХНОФЕСТ» проект наземного транспортного средства, которое будет использоваться в сфере сельского хозяйства и применения искусственного интеллекта. Представленный в проекте беспилотный аппарат с помощью искусственного интеллекта выявит и уничтожит вредные растения.

Капитаном команды является магистрант MBA UNEC Магомед Рагимов, члены команды студентка факультета Цифровой экономики специальности «Компьютерные науки» Тюркан Баширли, Айшан Ахмедова, студенты факультета Инженерии Магомед Мамедов и Канан Мустафаев.