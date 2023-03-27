Развитие проектов в «зеленой» энергетике является приоритетным в сотрудничестве с Азербайджаном - МИД Бельгии

БАКУ /Trend/ - Развитие проектов в «зеленой» энергетике является приоритетным в сотрудничестве с Азербайджаном.

Об этом Trend в понедельник сказал пресс-секретарь министерства иностранных дел Бельгии Николас Фиренс Геверт.

«Одна бельгийская компания инициировала развитие солнечной энергетики в Нахчыване. Сотрудничество в этой области продолжается. Разработка проектов в сфере зеленого водорода также является приоритетным направлением а политике Бельгии в сотрудничестве с зарубежными партнерами», - отметил он.

По его словам, Бельгия заинтересована в реализации ряда проектов в различных областях в Азербайджане.

«Частный сектор является важным игроком в открытой экономике Бельгии и ее внешней торговле. Агентство инвестиций и торговли Фландрии, а также Валлонское агентство экспорта и инвестиций, организовали торговую миссию в Азербайджан в ноябре прошлого года с целью содействия двусторонней внешней торговле», - добавил Геверт.

Он отметил, что несколько бельгийских компаний, такие как Gosselin, поставщик услуг по переездам, и, недавно присоединившаяся компания, Sarens, занимающаяся тяжелыми перевозками, уже имеют свои офисы в Азербайджане.

Геверт отметил, что Бельгия также хорошо известна качеством своих университетов и исследовательских центров. Множество инновационных компаний, включая малые и средние предприятия, активно работают в различных передовых секторах, таких как логистика, космос и аэрокосмическая промышленность, здравоохранение, фармацевтика, традиционная энергетика и возобновляемые источники энергии, включая морские ветряные электростанции.

«В этой связи стоит отметить, что медицинское оборудование вскоре будет доставлено Министерству здравоохранения Азербайджана при поддержке правительства Бельгии», - сказал он.

Пресс-секретарь добавил, что бельгийские компании также будут присутствовать на Международном астронавтическом конгрессе в Баку в октябре 2023 года.