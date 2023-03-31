Поощрение ввоза в Азербайджан экологичных автомобилей является одним из актуальных вопросов - минэкологии

БАКУ /Trend/ - Решение Кабинета министров об ограничении ввоза на территорию Азербайджана легковых автомобилей, возраст которых превышает 10 лет, безусловно, приведет к снижению негативного воздействия на атмосферный воздух, к положительным изменениям через определенное время его качества.

Об этом сказал Trend в пятницу начальник Управления министерства экологии и природных ресурсов Назим Махмудов.

Он отметил, что поскольку большая часть выбросов в атмосферу приходится на транспортные средства, необходимо поощрять внедрение более прогрессивных мер в этой области, использование экологически чистых транспортных средств.

"Поощрение ввоза в страну электромобилей, гибридных транспортных средств, автомобилей с низким уровнем выбросов, увеличение количества автомобилей, работающих на сжатом газе, минимизация транспортных средств, работающих на дизельном топливе, предпочтение автомобилей с малым объемом двигателя являются одними из самых актуальных вопросов сегодня", - сказал Махмудов.

По его словам, в страну ввозится большое количество старых автомобилей зарубежного производства, большинство из которых имеют параметры ниже стандартных, и эти автомобили поступают именно из тех стран, где применяются самые высокие стандарты.

"Поскольку технические характеристики этих транспортных средств не соответствуют стандартам, их эксплуатация в крупных городах в мире не допускается законом, и они выводятся из использования. Решение Кабмина позволит предотвратить ввоз в нашу страну автомобилей, использование которых в других странах ограничено", - сказал Махмудов.