Перспективы Таджикистана - Президент Ильхам Алиев создает новые возможности для Центральной Азии

БАКУ /Trend/ - Развитие сотрудничества со странами Центральной Азии является одним из ключевых направлений внешней политики Азербайджана. В рамках нынешнего геополитического ландшафта этот курс стал одним из наиболее важных. Прошлый год был очень динамичным в контексте связей Азербайджана с экономиками Центральной Азии. Благодаря личным усилиям Президента Ильхама Алиева, теперь можно сказать, что Каспийское море не разделяет Кавказ и Центральную Азию, а лишь связывает эти два региона.

Азербайджан придает большое значение развитию всесторонних отношений с Таджикистаном. За последние 30 лет отношения между двумя странами укрепились, и в результате была создана благоприятная среда для решения взаимовыгодных вопросов и активного взаимодействия на международной арене. Таджикистан и Азербайджан объединяют многовековая история и культура, дружественные отношения, общие ценности и традиции.

Правовую основу двустороннего сотрудничества составляют около 62 соглашений, регулирующих различные сферы сотрудничества. Основа договорно-правовой базы была сформирована по итогам официальных визитов лидеров двух стран. Эти двусторонние документы охватывают различные сферы – от политической, экономической, торговой, инвестиционной, промышленной, транспортной, туристической, научно-технической до культурно-гуманитарной сфер, а также сотрудничества правоохранительных органов.

Стоит отметить, что товарооборот между Азербайджаном и Таджикистаном только за первые два месяца текущего года составил 824 590 долларов, из которых 3 270 долларов пришлось на экспорт Таджикистана и 821 320 долларов - на экспорт Азербайджана. В 2022 году двусторонний товарооборот составил 5,8 миллиона долларов. Хотя цифры не столь высоки, за последние годы стороны добились значительного прогресса в расширении торгового сотрудничества.

Поскольку Азербайджан стал региональным логистическим и транспортным узлом, страны Центральной Азии активно пользуются транзитным потенциалом страны, включая Таджикистан. Крупные коммуникационные проекты, которые Азербайджан в настоящее время реализует, особенно на освобожденных от оккупации землях, откроют новые возможности не толькодля Центральной Азии и Кавказа, но и для региона в целом, и Таджикистан, в частности, не должен упустить эту возможность.

Число граждан Таджикистана, посетивших Азербайджан в 2022 году, составило 2 736 человек, что в 3,3 раза больше, чем в 2021 году (820 туристов). Однако эта цифра остается ниже показателя, существовавшего до пандемии (3 450 граждан Таджикистана посетили Азербайджан в 2019 году). В январе 2023 года около 165 человек посетили Азербайджан из Таджикистана, а в феврале - 177. Таким образом, турпоток увеличивается, и Таджикистан даже планирует открыть прямое авиасообщение с Азербайджаном в мае этого года.

Азербайджано-таджикский инвестиционный форум, начавший свою работу в городе Душанбе 4 апреля, стал очередным подтверждением стремительного роста экономических отношений между двумя странами. Целью этого форума является поиск путей и возможностей для инвестиций в различные сферы, такие как торговля, промышленность, энергетика, туризм, транспорт, логистика, сельское хозяйство, новые технологии и развитие экспорта.

В форуме принимают участие более 200 человек с обеих сторон, включая руководителей и должностных лиц министерств, ведомств, предпринимателей и инвесторов, представителей компаний и предприятий различных секторов Таджикистана и Азербайджана. В рамках форума были подписаны двусторонние документы о сотрудничестве между деловыми и инвестиционными кругами двух стран. Страны уже работают над многочисленными экономическими проектами, охватывающими энергетический сектор, нефтяную и алюминиевую промышленность. Нет никаких сомнений в том, что это крупное событие придаст импульс уже существующему успешному партнерству между Азербайджаном и Таджикистаном.

Следуя примеру своих соседей, Казахстана и Узбекистана, Таджикистан может воспользоваться уникальными возможностями для развития бизнеса, которые сегодня предлагает Азербайджан. Азербайджан же, постоянно расширяя географию своего экспорта, всегда стремился к установлению новых направлений сотрудничества и укреплению существующих связей. Прочные, долгосрочные связи со странами Центральной Азии, которые уже существуют, являются результатом дальновидной политики Президента Ильхама Алиева. Заглядывая в будущее, Азербайджан установил прочные связи со странами этого региона, и теперь, на фоне геополитический изменений, и новых нормальностей в международных отношениях, Азербайджан вместе со своими партнерами продолжает развивать регион на благо всех, параллельно сотрудничая с западными и восточными странами.