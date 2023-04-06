Азербайджан закупает самые современные, экологически чистые авиалайнеры - исполнительный вице-президент Airbus

БАКУ /Trend/ - Азербайджан уделяет большие значение обновлению парка современных судов.

Об этом сказал исполнительный вице-президент Airbus по Европе Ваутер ван Верш в ходе мероприятия, посвященного подписанию контракта на закупку самолетов между ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) и Airbus, передает Trend.

По его словам, до сегодняшнего дня Airbus реализовал 8,6 тысячи самолетов различных типов.

«Азербайджан закупает самые современные, экологически чистые и конкурентоспособные воздушные лайнеры. Airbus играет значительную роль в области перевозки пассажиров и грузов, и с этой точки зрения мы нацелены на строительство таких судов, которые отвечают новым стандартам», - сказал он.

Порядка 80 процентов воздушных лайнеров, по словам Ваутер ван Верш, приходятся на долю судов старого поколения.

«Азербайджан уделяет большие значение обновлению парка современных судов. Хочу подчеркнуть, что мы в Европе тоже ведем работы по обновлению парков современными авиалайнерами», - добавил он.