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Дан старт заседанию Межправительствнной комиссии Азербайджан-Казахстан

Экономика Материалы 7 апреля 2023 12:16 (UTC +04:00)
Дан старт заседанию Межправительствнной комиссии Азербайджан-Казахстан

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Эмин Севдималиев
Эмин Севдималиев
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БАКУ /Trend/ - В эти минуты в Баку началось 19-е заседание Межправительственной комиссии Азербайджан-Казахстан.

Как сообщает Trend в пятницу, сопредседателями комиссии являются министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов с азербайджанской стороны и вице-премьер, министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин с казахстанской стороны.

В рамках заседания состоятся дискуссии о сотрудничестве по широкому спектру направлений, включая энергетику, торговлю, транспортное и логистическое партнерство, а также сельское хозяйство.

В заключение ожидается подписание совместного протокола.

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