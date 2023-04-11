Азербайджан и Казахстан планируют создать совместное предприятие по транзиту нефти

БАКУ /Trend/ - Казахстан и Азербайджан изучают возможность создания совместного предприятия для облегчения транзита нефти через территорию Азербайджана.

Как сообщает Trend со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сказал Министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин.

«Вчера достаточно активно обсуждался вопрос о создании совместного предприятия, которое было бы единым оператором на этом транзитном маршруте, со сквозным тарифом, с дешевыми возможностями транзита, применением инновационных технологий», - сказал он.

Министр отметил, что в рамках переговоров о транзите казахстанской нефти по трубопроводу Баку-Супса состоялись обсуждения о создании совместной азербайджано-казахстанской компании.

Казахстан уже начал транзит нефти через территорию Азербайджана. В марте по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан было прокачано около 20,000 тонн нефти, а в апреле ожидается поставка 125,000 тонн.

В целом SOCAR и КазМунайГаз, национальные нефтяные компании Азербайджана и Казахстана, договорились о транзите в текущем году 1,5 миллионов тонн нефти.