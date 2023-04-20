Закрытие сухопутных границ привело к снижению турпотока - Орхан Мамедов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Закрытие в связи с особым карантинным режимом в связи с коронавирусом сухопутных границ привело к снижению туристического потока в страну.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель правления Агентства Азербайджана по развитию МСБ Орхан Мамедов на состоявшейся в Баку общественной дискуссии на тему "Туристический бизнес: текущая ситуация и перспективы".

"В то же время это дало импульс развитию внутреннего туризма. Следовательно соответствующие меры должны приниматься турагентствами и частным сектором для продвижения внутреннего туризма, поощрения местного населения к использованию туристических возможностей внутри страны. Но во всех случаях полное снятие ограничений в соответствующем направлении приведет к более быстрому развитию туристического сектора и росту доходов в этой сфере", - сказал он.

Мамедов добавил, что на освобожденных от оккупации территориях строятся "умные села", что также создает условия для развития туризма.