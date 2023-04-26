AccessBank объявил свои финансовые результаты за I квартал 2023 года

БАКУ/Trend/- AccessBank, являющийся лидером рынка кредитования микро, малого и среднего бизнеса, объявил свои финансовые результаты за I квартал 2023 года.

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В течение I квартала 2023 года Банк продемонстрировал динамичный рост по всем основным показателям, и сохранил лидерскую позицию в финансировании бизнеса.

Кредитный портфель увеличился на 7,9% за квартал, и на данный момент портфель составляет 877.9 млн манат.

76,8% кредитного портфеля составляют кредиты, выданные бизнесам. За квартал бизнес портфель вырос на 6,3% или 40,0 млн манат. 50,9% бизнес кредитов, выданных за год, приходится на долю регионов.

Показатели прибыльности AccessBank-а также демонстрируют прогрессивный рост. Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года:

Процентные доходы выросли на 39,1% и составили 42,7 млн манат. Чистые процентные доходы выросли на 49,4% и составляют 26,1 млн манат.

Непроцентные доходы выросли в 1,4 раза и превысили 4,2 млн. манат.

Чистая операционная прибыль возросла в 3,5 раза и достигла 10,6 млн манат.

Чистая прибыль Банка в сравнении с итогами соответствующего периода 2022 года, увеличилась в 5,8 раза и достигла 5,5 млн манат.

В целом, активы Банка за квартал выросли на 7,8%, и достигли 1,3 млрд. манат на конец отчетного периода.

В то же время, ликвидные активы Банка составляют 274,5 млн. Манат, что составляет 21,8% общих активов.

Депозитный портфель вырос за квартал на 10,3% и на конец I квартала портфель составляет 948,8 млн манат.

Срочные депозиты населения выросли за квартал на 5,1%, и на данный момент составляют 627,5 млн манат.

Капитальный буфер AccesBank-а также вырос. Объем совокупного капитала за квартал вырос на 6,4% или на 6,5 млн. манат и достиг 107,6 млн. манат, что в 2 раза превышает минимальную норму ЦБ АР.

Качественное обслуживание, быстрое кредитование способствуют еще большему расширению клиентской базы Банка, за счет чего общее число клиентов на конец отчетного периода возросло до 535 тысяч.

Председатель Совета Правления AccessBank-а Давит Циклаури прокомментировал квартальные показатели работы банка: «Мы рады видеть стабильную работу команды AccessBank. Банк в полной мере реализует свою стратегию и мы особенно рады видеть рост во всех сегментах работы нашего бизнеса.»

AccessBank обслуживает малый и средний бизнесы с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие ведущие международные финансовые институты, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и другие международные финансовые институты и инвестиционные фонды.

Банк имеет 31 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 16 - в регионах страны. Информацию об услугах банка можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151, на сайте www.accessbank.az или же на страницах банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).

*ЗАО AccessBank предоставляет свои услуги на основании лицензии № 245 от 25 октября 2002 года, выданной Центральным Банком Азербайджанской Республики, и находится по адресу: г. Баку, Ясамальский район, Тбилисский проспект, 3.