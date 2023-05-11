При Гейдаре Алиеве в Азербайджане были определены важные направления деятельности в реализации инициатив ООН - Фарид Бабаев

БАКУ /Trend/ - Гениальная личность, великий лидер Гейдар Алиев внес неоценимый вклад также в формирование и развитие отношений Азербайджана с ООН.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал глава офиса Фонда народонаселения ООН (ЮНФПА) в Азербайджане Фарид Бабаев в ходе мероприятия на тему «Роль Гейдара Алиева в реализации проектов развития ООН в Азербайджане».

"При Гейдаре Алиеве были определены важные направления деятельности в реализации инициатив ООН по развитию и осуществлены мероприятия для установления более тесных связей Азербайджана со странами мира, развития в гуманитарной и экономической сферах. Благодаря социальной политике Гейдара Алиева как руководителя страны, которая в то время только обрела независимость, и процессов развития, начавшихся под его руководством, сегодня Азербайджан демонстрирует несомненные блестящие показатели развития в этой и многих других социально-экономических сферах", - сказал он.

Он отметил, что Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА), действующий в Азербайджане более 30 лет, также оказал свою поддержку этому развитию.

"Азербайджан еще в сентябре 1994 года принял участие в конференции "Население и развитие", состоявшейся в Каире, самой влиятельной международной платформе в области народонаселения и демографии. Документ, принятый по итогам данной конференции, считается основной рамкой, направляющей деятельность Фонда ООН по народонаселению в глобальном масштабе на следующий срок. За прошедший почти 30-летний период деятельность ЮНФПА в Азербайджане также в широком смысле заключалась в оказании поддержки правительству в решении вызовов, вытекающих из этих рамок в национальном контексте. Показатели, относящиеся к населению и его структуре, являются основными элементами безопасности каждой страны. Это также имеет важное значение в рамках таких вопросов, как сохранение генофонда народа, миграция и демография. В основе концепции национального развития Азербайджана, принятой в период руководства Гейдара Алиева, лежит именно социальный фактор - все поставленные цели и принятые меры в конечном итоге создали условия для благополучия населения, усиления социальной защиты, развития человеческого капитала", - добавил он.