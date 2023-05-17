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Азербайджан - передовая страна в использовании цифровой идентификации

Экономика Материалы 17 мая 2023 11:41 (UTC +04:00)
Азербайджан - передовая страна в использовании цифровой идентификации

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Асмар Байрамова
Асмар Байрамова
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан является передовой страной в использовании цифровой идентификации.

Об этом, как сообщает в среду Trend, сказала Яна Кримпе, генеральный директор и основатель компании B.EST Solutions в ходе конференции GSMA M360 Eurasia 2023 в Баку.

Кримпе отметила, что успешный опыт Азербайджана в этой области был изучен.

"Азербайджан - передовая страна в использовании цифровой идентификации. Мы представляем более 2 тысяч электронных услуг в стране - и в столице, и в регионах", - сказала она.

Кримпе отметила, что ключевой фокус - это охват всех людей, вне зависимости от того, живут ли они в сельской местности или в столице.

"Мы работаем над тем, чтобы создать цифровую идентификацию и электронную подпись, которые были бы доступны в отдаленных местах", - сказала она.

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