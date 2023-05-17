Azercell внедряет финансовые технологии - Азад Гусейнов

БАКУ /Trend/ - Azercell внедряет финансовые технологии.

Об этом, как сообщает в среду Trend, сказал Азад Гусейнов, директор департамента анализа больших данных и специальных проектов Azercell в ходе конференции GSMA M360 Eurasia 2023 в Баку.

По его словам, финансовые технологии повышают финансовую инклюзивность, создают рабочие места, повышают доходы.

"Мы решили диверсифицировать наш бизнес и начали работать над финтех-проектами. Мы хотим привнести финансовую инклюзивность. Спустя 6 месяцев мы создали первую версию нашего приложения akart, которое предоставляет услуги как жителям столицы, так и регионов страны. Сегодня это 85 тысяч пользователей, и мы будем продолжать развивать это приложение", - сказал Гусейнов.

Он отметил, что 65 процентов из 85 тысяч – это люди, которые не пользуются банковскими услугами, а 40 процентов – люди, живущие не в столице.

"Кроме того, нам также удалось построить обширную экосистему партнерства", - сказал он.

Гусейнов сказал, что у Azercell 5,6 миллиона пользователей, а доля мобильного оператора на рынке составляет 49 процентов.