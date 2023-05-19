Скоро будет согласована дальнейшая работа по коридору Север-Юг – Лавров

БАКУ/Trend/ - Скоро будет согласована дальнейшая работа по коридору Север-Юг.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Москве.

«Хочу подчеркнуть нашу нацеленность на реализацию всех договоренностей, который были достигнуты между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом РФ Владимиром Путиным. Среди интересный проектов - коридор Север-Юг. Наши лидеры обсуждали это и между собой и с участием других заинтересованных стран, а их не мало. Поэтому рассчитываем, что при ближайшей встрече будет согласована дальнейшая работа на этом и на других направлениях. Торговля между РФ и Азербайджаном на подъёме, инвестиции работают, у компаний есть дополнительные планы», - сказал он.