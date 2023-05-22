Азербайджан планирует довести ненефтяной экспорт до 88%

БАКУ /Trend/ - Реализация проекта по развитию целей устойчивого развития (ЦУР) в ведущих вузах Азербайджана способствует формированию новых кадров в этой области.

Как сообщает Trend, об этом сказал в понедельник начальник департамента устойчивого развития и социальной политики министерства экономики, секретарь национального координационного совета по устойчивому развитию Гусейн Гусейнов в ходе церемонии закрытия проекта «Цели устойчивого развития и Финансовая академия для молодежи».

По его словам, финансирование реализации ЦУР Азербайджана со стороны ООН также позволит достичь поставленных в 2015 году целей.

«Азербайджан в 2015 году взял на себя обязательства по реализации ЦУР до 2030 года. Это предусматривает осуществление комплекса мероприятий в областях экономики, образования, защиты окружающей среды, усиления человеческого капитала, превращения страну в хаб зеленых технологий», - сказал он.

Также Гусейнов подчеркнул, что в рамках ЦУР планируется довести долю экспорта ненефтяного сектора до 88 процентов.