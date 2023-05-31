bp скоро отправит верхние строения платформы ACE в море

БАКУ/Trend/- bp планирует отправить верхние строения платформы «Центральный-Восточный Азери» (ACE) на блоке «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ) в море в июне этого года.

Об этом сказал в среду журналистам вице-президент по коммуникациям и внешним связям компании bp в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли в кулуарах Бакинской энергетической недели.

«Добыча первой нефти с платформы ACE запланирована на начало следующего года. Верхние строения уже загружены на баржу. В июне состоится церемония отправки в море»,- сказал он.

Отметим, что проект ACE стоимостью 6 миллиардов долларов является следующим этапом разработки гигантского месторождения АЧГ в Каспийском море. Платформа и оборудование ACE рассчитаны на переработку до 100 000 баррелей нефти в сутки. Ожидается, что в течение всего срока реализации проекта будет добыто до 300 миллионов баррелей. Платформа будет управляться дистанционно с Сангачальского терминала и включать в себя инновационную систему автоматизации.