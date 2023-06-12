БАКУ /Trend/ - В Баку ожидается повышение цен на услуги такси.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики Рашад Набиев на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству .

По его словам, введение новых требований к деятельности такси приведет к росту цен на данные услуги.

"Как только мы введем эти требования, цена на такси вырастет", - сказал министр.

Отметим, что согласно предлагаемым изменениям в законодательство, устанавливаются новые государственные пошлины, пропуска (карты, удостоверения) и другие требования, связанные с деятельностью такси.