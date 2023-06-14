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Ассоциация банков Азербайджана и Международная финансовая корпорация подписали соглашение о сотрудничестве (ФОТО)

Экономика Материалы 14 июня 2023 13:00 (UTC +04:00)
Ассоциация банков Азербайджана и Международная финансовая корпорация подписали соглашение о сотрудничестве (ФОТО)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Ассоциация банков Азербайджана (АБА) и Международная финансовая корпорация (IFC) подписали меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает в среду Trend, документ пописали исполнительный директор АБА Юнус Абдулов и региональный менеджер IFC на Южном Кавказе Ивана Фернандес Дуарте.

Документ охватывает сотрудничество в области экологического, социального и корпоративного управления, а также на обеспечение финансовой устойчивости в Азербайджане.

Отметим, что 13 июня был также подписан меморандум о взаимопонимании между Ассоциацией банков Азербайджана и Союзом банков-участников Турции. В рамках этого сотрудничества стороны нацелены на организацию совместных мероприятий, а также развитие финансового сектора.

Ассоциация банков Азербайджана и Международная финансовая корпорация подписали соглашение о сотрудничестве (ФОТО)
Ассоциация банков Азербайджана и Международная финансовая корпорация подписали соглашение о сотрудничестве (ФОТО)
Ассоциация банков Азербайджана и Международная финансовая корпорация подписали соглашение о сотрудничестве (ФОТО)
Ассоциация банков Азербайджана и Международная финансовая корпорация подписали соглашение о сотрудничестве (ФОТО)
Ассоциация банков Азербайджана и Международная финансовая корпорация подписали соглашение о сотрудничестве (ФОТО)
Ассоциация банков Азербайджана и Международная финансовая корпорация подписали соглашение о сотрудничестве (ФОТО)
Ассоциация банков Азербайджана и Международная финансовая корпорация подписали соглашение о сотрудничестве (ФОТО)
Ассоциация банков Азербайджана и Международная финансовая корпорация подписали соглашение о сотрудничестве (ФОТО)
Ассоциация банков Азербайджана и Международная финансовая корпорация подписали соглашение о сотрудничестве (ФОТО)
Ассоциация банков Азербайджана и Международная финансовая корпорация подписали соглашение о сотрудничестве (ФОТО)
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