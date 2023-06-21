Центральный банк Азербайджана оставил учетную ставку без изменений

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 21 июня принял решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 9%.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, верхний и нижний пределы процентного коридора также остались неизменными на уровне 10% и 7,5% соответственно.

"Данное решение принято с учетом макроэкономических прогнозов, факторов, влияющих на инфляцию, и изменения баланса рисков. Очередные решения по денежно-кредитной политике Центральный банк будет принимать с учетом внутренних и внешних инфляционных рисков, фактического и ожидаемого отклонения инфляции от целевого значения. Центральный банк продолжит углубленный анализ инфляционных факторов и будет адекватно использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для возвращения инфляции в целевые рамки посредством денежно-кредитных условий. В случае продолжения ослабления инфляционного давления будет рассмотрена возможность взятия паузы в ужесточении денежно-кредитной политики как минимум до сентября текущего года и ее смягчения на последующих этапах.

Настоящее решение вступает в силу с 22 июня 2023 года. Следующее решение по денежно-кредитной политике будет объявлено общественности 26 июля 2023 года", - сказали в Центробанке.