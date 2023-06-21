Покупайте квартиру в Baku City Residence - Olimpik - экономьте до 33 тысяч манатов! (ФОТО)

Выбор жилья – задача не из легких, она включает в себя сразу несколько важных факторов.

Как эффективно совместить пожелания к району, качеству застройки, площади квартиры, финансовые возможности и при этом не остаться в накладе?

Все это тщательно продумали аналитики проекта Baku City Residence – Olimpik и выступили с беспрецедентным предложением на рынке недвижимости Баку.

Так, этим летом каждому покупателю квартиры в Baku City Residence – Olimpik предоставляется уникальный шанс сэкономить до 33 тысяч манатов!

В рамках кампании, которая продлится до 31 августа, оплату можно произвести как наличными, так и в рассрочку от самого застройщика.

Преимущества Baku City Residence - Olimpik очевидны.

Здания возведены из качественных экологичных материалов в современном архитектурном стиле на обширной территории в 9 гектаров в стремительно развивающемся районе Баку – на проспекте Гейдара Алиева.

Восемь 16-этажных жилых домов с 2-этажным автомобильным паркингом на 945 мест – отличительная особенность этого жилого комплекса.

Внутри расположены крытый 25-метровый бассейн и международный фитнес-центр площадью 2000 кв. метров, а в непосредственной близости находятся ASAN xidmət, Центр DOST, административные здания нескольких госструктур, гипермаркет BRAVO.

Дома в Baku City Residence - Olimpik расположены на удобном расстоянии, оснащены самой современной системой охраны. Кроме того, здесь вы сможете насладиться прогулками в экологичных парках с велосипедными дорожками и детскими площадками.

Для более подробной информации о летней кампании Baku City Residence - Olimpik достаточно позвонить на короткий номер «121».

С информацией о Baku City Residence – Olimpik можно ознакомиться на сайтах www.bcr.az и www.olimpik.az, а также на наших страницах в соцсетях.