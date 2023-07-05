Иран и Азербайджан договорились об активизации Южно-Аразского коридора в скором времени - глава МИД

БАКУ /Trend/ - Иран и Азербайджан договорились об активизации Южно-Аразского коридора в скором времени.

Как сообщает Trend, об этом заявил журналистам в кулуарах министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения в Баку министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

"Это придаст импульс ирано-азербайджанским отношениям в сфере коммуникаций. Можно сказать, что этот коридор сыграет очень важную роль в соединении основной части Азербайджана с Нахчываном. Мы провели очень широкие обсуждения с Президентом Ильхамом Алиевым по поводу открытия коммуникаций в регионе", - сказал он.

Отметим, что в прошлом году между Азербайджаном и Ираном был подписан Меморандум о взаимопонимании о создании на территории Ирана новой транспортной артерии, соединяющей Восточно-Зангезурский экономический регион Азербайджанской Республики и другую составную часть Азербайджана — Нахчыванскую Автономную Республику.

Согласно документу, по территории Ирана примерно в 5 км южнее от армяно-иранской границы будет проложен новый коридор, который будет состоять из железнодорожной ветки, многополосного автомобильного шоссе, линий передачи энергии, цифровой связи и др., соединяющие Восточный Зангезур и Нахчыван. Новый коридор будет, фактически, дублировать предусмотренный пунктом 9 трёхстороннего заявления от 10 ноября 2020 года Зангезурский коридор.