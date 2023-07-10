На пенсии, пособия, стипендии, адресную помощь населению в Азербайджане выплачено более 3 млрд манатов

БАКУ/Trend/ - За январь-июнь 2023 года в Азербайджане на пенсии, пособия, стипендии и адресную государственную социальную помощь населению было выплачено 3 млрд 941 млн манатов, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года больше на 695 млн манатов или на 21,4 процента.

Как сообщили в понедельник Trend в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, в рамках реализуемого нового пакета социальных реформ с начала 2023 года в очередной раз пособия и пенсии были увеличены (размер минимальной пенсии с 1 февраля увеличен с 240 до 280 манатов).

Отметим, что материальная помощь, предоставленная пенсионерам в 2022 году, также была включена в состав их пенсий с начала этого года, и после ее повышения эти пенсии были проиндексированы и увеличены на 14,7 процента в соответствии с годовым темпом роста среднемесячной заработной платы за прошлый год.

Также был увеличен предел критерия нуждаемости на 2023 год и доведен до 246 манатов, что привело к очередному увеличению сумм адресной социальной помощи.