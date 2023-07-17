В Азербайджане за шесть месяцев в основной капитал направлено более 7 млрд манатов

БАКУ /Trend/ - В январе-июне 2023 года в основной капитал направлено 7 млрд. 148,3 млн. манатов или 74, 4 процента средств, направленных в основной капитал, что на 10,4 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Как сообщили Trend в Государственном статистическом комитете, объем инвестиций вложенных в нефтегазовый сектор увеличился на 21,4 проц, а объем средств, направленных в ненефтегазовый сектор, увеличился на 4,2 проц.

Из использованных средств 4 млрд 322,9 млн манатов, или 60,5 процента было потрачено на производство продукции, 2 млрд 426,6 млн манатов (33,9 процента) - на сферы услуг, а 398,8 млн манатов (5,6 процента) - на строительство жилых домов. 5 млрд 208,9 млн. манатов или 72,9 процента средств, направленных в основной капитал, составили внутренние средства 5 млрд 48,7 млн манатов или 70,6 процента средств, направленных в основной капитал, были непосредственно потрачены на строительно-монтажные работы.

Из общей суммы средств, направленных в основной капитал, 48,6 процента составили средства предприятий и организаций, 33,8 процента - бюджетные средства, 7,2 процента - личные средства населения, 3,4 - кредиты банков, 7,0 процента – другие средства.