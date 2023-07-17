Половина страховых жалоб в Азербайджане связаны с оценкой ущерба - ЦБА

БАКУ/Trend/ - В течение года в Центральный банк Азербайджана (ЦБА) поступило около 2 800 обращений граждан по 90 тысячам страховых случаев.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал генеральный директор Центрального банка Азербайджана Зия Алиев в ходе конференции «Способы успешного разрешения страховых споров».

По его словам, большая часть обращений связана с обязательным страхованием, особенно с ОСАГО.

«На это есть объективная причина. Обязательное автострахование более распространено. 50% страховых жалоб связаны с оценкой ущерба, а остальные связаны с задержкой выплаты, отказом от выплаты, запросом дополнительных документов. Введение прямого регулирования возмещения ущерба, связанного с ОСАГО, привело к сокращению страховых случаев», - отметил он.

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