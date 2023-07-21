Филиал «Юбилей» Халг Банка переехал на новый адрес (R)

БАКУ/Trend/ - В целях модернизации филиальной сети Халг Банка и обеспечения удобства клиентов филиал «Юбилей» продолжит свою деятельность по новому местораположению. Филиал с 24 июля откроет свои двери современного и удобного офиса для клиентов по адресу: г. Баку, улица Академика Гасана Алиева, 24.

Филиал будет предоставлять населению, предпринимателям и организациям полный спектр банковских услуг, в частности, вклады, различные кредиты, валютно-обменные операции, платежные карты, расчетно-кассовое обслуживание, срочные денежные переводы, депозитные сейфы, оплата коммунальных услуг и прочие операции, кроме этого филиал также оборудован терминалами самообслуживания для удобства клиентов.

Филиал «Юбилей» обслуживает клиентов с 2015 года, с понедельника по пятницу с 9:30 до 17:00. Информацию о прочих филиалах Халг Банка можно получить здесь: https://www.xalqbank.az/ru/set-usluq

Подробную информацию об услугах и продуктах Халг Банка, а также кампаниях и новинках можно получить на официальных страницах в Facebook и Instagram, на корпоративном сайте www.xalqbank.az и по номеру 138 информационного центра.