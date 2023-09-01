Назначен новый представитель ЕБРР на Кавказе

БАКУ /Trend/ - Алкис Вриениос Дракинос назначен представителем Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на Кавказе.

Как сообщили в пятницу Trend в ЕБРР, Дракинос приступит к своим обязанностям с 1 сентября в офисе в Тбилиси.

Дракинос будет руководить операциями банка в Азербайджане, Армении и Грузии.

"Я рад вернуться на Кавказ и с нетерпением жду возможности приступить к выполнению своего мандата, опираясь на мой предыдущий опыт работы в регионе и послужной список в ЕБРР. Поддержка Кавказа является центральным приоритетом для банка. Регион обладает огромным потенциалом для дальнейшего развития и интеграции в мировую экономику, и я очень хочу начать работать с местными командами ЕБРР, чтобы внести ощутимый вклад в успех этих экономик", - сказал он.

На сегодняшний день ЕБРР инвестировал более 10 миллиардов евро в 680 проектов на Кавказе в финансовом, корпоративном, инфраструктурном и энергетическом секторах, причем большинство этих инвестиций направлено на поддержку развития частного сектора.