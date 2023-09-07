Растет товарооборот между Азербайджаном и Бразилией

БАКУ /Trend/ - Товарооборот между Азербайджаном и Бразилией за 6 месяцев 2023 года вырос на 27 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Об этом, как передаёт Trend, сказал в четверг посол Бразилии в Азербайджане Мануэль Адальберто Карлос Монтенегро Лопес да Крус на мероприятии, приуроченном ко Дню независимости Бразилии.

"По официальным данным, наша двусторонняя торговля в первом полугодии 2023 года выросла на 27 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, подтверждая тенденцию к росту. По сравнению с 2020 годом объем нашей двусторонней торговли в 2021 году увеличился более чем вдвое. Бразилия в то время была крупнейшим импортером азербайджанских удобрений", - сказал посол.

Он отметил, что постоянное развитие взаимовыгодного партнерства является одним из приоритетных вопросов общей повестки дня Азербайджана и Бразилии.

Посол сказал, что в настоящее время обсуждается вопрос созыва межправительственной рабочей группы по торговле и инвестициям для рассмотрения широких возможностей двустороннего экономического сотрудничества.

По его словам, Бразилия продолжает оставаться в десятке крупнейших торговых партнёров Азербайджана в Латинской Америке.

Также он отметил, что в октябре ожидается презентация двустороннего соглашения о сотрудничестве в области космической науки и техники.