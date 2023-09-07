Азербайджан планирует увеличить экспорт удобрений в Бразилию

БАКУ /Trend/ - На повестке дня стоит вопрос увеличения объемов экспорта удобрений из Азербайджана в Бразилию на устойчивой основе.

Об этом, как передает Trend, сказал в четверг заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов на мероприятии, приуроченном ко Дню независимости Бразилии.

"Товарооборот между нашими странами увеличивается, и на повестке дня стоит вопрос увеличения объемов экспорта удобрений из нашей страны на устойчивой основе, что важно для Бразилии, для обеспечения стабильного роста ее сельскохозяйственного производства", - сказал Мамедов.

Также, по его словам, в настоящее время рассматривается ряд проектов документов в различных областях.

"Всего на рассмотрении находится 15 проектов соглашений, два из которых - соглашения по образованию и сельскому хозяйству. Как ожидается, они будут подписаны в ближайшее время", - сказал Мамедов.

Замминистра также сказал, что регулярно как в Азербайджане, так и в Бразилии организуются мероприятия, посвященные культуре обеих стран. В этом году планируется провести ряд мероприятий в связи с 30-летием установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Бразилией.