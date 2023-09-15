С запуском Зангезурского коридора будет обеспечена региональная целостность тюркского мира - министр торговли Турции

БАКУ/Trend/ - Региональная целостность тюркского мира будет обеспечена с запуском Зангезурского коридора.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом в эксклюзивном интервью TurkicWorld заявил министр торговли Турции Омар Болат.

Он отметил, что помимо Турции и Азербайджана, коридор укрепит также всю региональную торговлю и Средний коридор.

"Мы надеемся, что переговоры между азербайджанской и армянской сторонами по Зангезурскому коридору завершатся в кратчайшие сроки, и этот коридор начнет функционировать", - добавил Омар Болат.