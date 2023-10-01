Азербайджан готовится к важным шагам в области космических проектов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в ближайшие годы активно будет реализовывать новые, проекты, направленные на укрепление своей роли в области космических исследований и технологий.

Как передает в воскресенье Trend, об этом сказал бывший депутат Европейского парламента Жан-Ив Ле Галлу в ходе заседания Милли Меджлиса (парламент).

"Мне довелось быть свидетелем важных событий Азербайджана. Это запуск двух спутников связи - "Azerspace 1" и "Azerspace 2", что стало значимым моментом в космической сфере Азербайджана", - сказал экс-депутат Европарламента.

Он подчеркнул, что за последние годы в мире наблюдается активное развитие космической сферы, что свидетельствует о растущей важности и интересе к космическим исследованиям и технологиям, добавив при этом что вчера утром был успешно запущен последний спутник, подчеркивая тем самым непрерывное стремление к новым достижениям в космосе.

Отметим, что Международный конгресс астронавтики проводится ежегодно с 1950 года под эгидой Международной академии астронавтики и Международного института космического права при поддержке Международной федерации астронавтики.

История Международного конгресса астронавтики в Азербайджане восходит к 1973 году. Так, по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева 7-13 октября 1973 года под девизом “Космические исследования – проникновение в науку и технику” в Азербайджане состоялся 24-й Международный конгресс астронавтики, тем самым Баку стал первым городом в нашем регионе, где было организовано это мероприятие. А 25-29 октября 2019 года на Генеральной ассамблее Международной федерации астронавтики в Вашингтоне Баку во второй раз завоевал право принять самое престижное мероприятие космической индустрии. Таким образом, 2-6 октября 2023 года в нашей столице состоится 74–й Международный конгресс астронавтики “Глобальные вызовы и возможности: дадим шанс космосу”, организатором которого выступит космическое агентство Азербайджана - ОАО "Азеркосмос".