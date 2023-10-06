Турция примет Международный конгресс астронавтики в 2026 году

БАКУ /Trend/ - В турецком городе Анталья в 2026 году пройдет Международный конгресс астронавтики (IAC).

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал председатель правления ОАО "Азеркосмос" Самеддин Асадов во время церемонии награждения стендов в рамках 74-го Международного конгресса астронавтики в Баку.

Во время выступления Асадов поблагодарил также всех участников и спонсоров мероприятия.

Напомним, что 2 октября в Баку стартовал 74-й Международный конгресс астронавтики в партнерстве с Космическим агентством Азербайджанской Республики ("Азеркомос") и Международной астронавтической федерацией.

В мероприятии приняли участие представители космических агентств, государственного сектора, инвесторов и частных компаний, местных и международных СМИ, а также более 5000 представителей из 101 страны. На Международном конгрессе астронавтики в выставочном павильоне были представлены 150 компаний.