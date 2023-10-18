bp уделяет особое внимание проектам в сфере образования - Бахтияр Асланбейли

БАКУ /Trend/- Около 80 процентов социальных инвестиционных проектов bp по всему миру приходится на сферу образования.

Об этом, как передает в среду Trend, сказал вице-президент по коммуникациям и внешним связям компании bp в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли, выступая на 17-й Международной конференции по использованию информационно-коммуникационных технологий (AICT2023) в Баку.

"Чтобы обеспечить мир и процветание в стране, необходимо уделять особое внимание системе образования, развивая и формируя молодое поколение экспертов с правильными ценностями, справедливым видением и принципами равенства. Именно по этой причине наша компания всегда стремится инвестировать в сферу образования.

Сегодня - День восстановления национальной независимости Азербайджана. Однако сейчас мы также становимся свидетелями исторических моментов, связанных с восстановлением государственного суверенитета после периода кризиса. Эта победа символизирует не только успешное завершение конфликта, но и восстановление справедливости, открывая путь к миру и процветанию во всем регионе," - добавил Асланбейли.

Отметим, что с 18 по 20 октября 2023 года в Баку проходит 17-я Международная конференция по использованию информационно-коммуникационных технологий (AICT2023), организованная при участии Университета ADA, Университета Джорджа Вашингтона, Туринского политехнического университета и организации IEEE Azerbaijan Joint Chapter.

На конференции собрались исследователи, ученые, архитекторы программного обеспечения и специалисты отрасли, чтобы обсудить инновационные идеи и различные темы, связанные с информационными технологиями и услугами следующего поколения.