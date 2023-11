Между ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" и корейскими компаниями подписан меморандум (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Между ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" и корейскими компаниями подписан меморандум, передает Trend.

ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" регулярно проводит встречи с иностранными компаниями, в частности с инвесторами, с целью развития стоимостной цепочки по сферам деятельности, производства конкурентоспособной продукции, обеспечения диверсификации портфеля, ведутся работы по налаживанию нового сотрудничества.

Бакинский офис KOTRA поощряет торговые связи между Азербайджаном и Республикой Корея и поддерживает прямые инвестиции корейских компаний в Азербайджан. При поддержке Бакинского офиса KOTRA – Корейского агентства содействия торговле и инвестициям - "Institute for Advanced Engineering" и компания "Lemon Metal Inc." Республики Корея вышли на рынок Азербайджана.

В результате этого сотрудничества состоялась встреча с участием руководящего состава корейского "Institute for Advanced Engineering", компании "Lemon Metal Inc.", ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" и его дочернего предприятия ООО "Азералюминиум". В ходе встречи стороны подробно проинформировали о структурах, которые они представляют, обсудили перспективы налаживания сотрудничества по развитию алюминиевой промышленности и реализации совместных проектов. На встрече был подписан меморандум о взаимопонимании между ООО "Азералюминиум" и "Institute for Advanced Engineering", охватывающий производство алюминиевых сплавов, создание исследовательских центров и другие сферы сотрудничества.

Следует отметить, что "Institute for Advanced Engineering" является одной из значимых корейских организаций, проводящих научные исследования в области производственных технологий. Входящая в состав "Nedec Co.Ltd" компания "Lemon Metal Inc." специализируется на производстве алюминиевых материалов, в основном специальных видов алюминиевых сплавов, и поставляет продукцию на глобальном уровне для автомобильной, энергетической, телекоммуникационной отраслей и отрасли информационных технологий.

На встрече также было согласовано, что 14 ноября 2023 года делегация посетит Гянджинский алюминиевый комплекс в городе Гянджа и ознакомится с производственным процессом.

