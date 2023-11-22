Азербайджанская нефть подешевела​

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 21 ноября понизилась на 3,19 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 85,73 доллара за баррель, сообщает в среду Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light понизилась на 1,11 доллара (до 84,02 доллара за баррель).

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,74 доллара, составив 67,43 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, 21 ноября понизилась на 1,13 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 82,20 доллара за баррель.

Официальный курс на 22 ноября составляет 1,7 AZN/1 USD.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!