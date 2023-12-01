Ведется работа по созданию фонда венчурного капитала в Азербайджане - председатель IRIA

БАКУ /Trend/ - В настоящее время в Азербайджане ведется работа по созданию фонда венчурного капитала.

Как передает в пятницу Trend, об этом сообщила председатель правления Агентства инноваций и цифрового развития (IRIA) министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана Инара Велиева на проходящем в Баку Инновационном саммите "InMerge" ("InMerge Innovation Summit").

"Мы работаем над венчурным капиталом, сотрудничая с правительством Азербайджана для создания фонда венчурного капитала. Экосистема нашей страны новая. В поддержку этого процесса, IRIA реализует инкубационные программы в пяти университетах Азербайджана. За год в инкубаторе было создано более 45 стартапов, и наиболее перспективные присоединились к программе акселерации. В рамках акселерационной программы более 30 тысяч долларов США было инвестировано в пять стартапов", - сказала Велиева.

Отметим, что Инновационный саммит "InMerge" проходит в Баку с 30 ноября по 1 декабря.

“InMerge", считающийся крупнейшим саммитом по инновациям в регионе, призван собрать вместе ведущие компании, стартапы и инвесторов для обсуждения темы инноваций и возможных коллабораций.

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