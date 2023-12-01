Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 29 ноября понизилась на 1,53 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 84,57 доллара за баррель, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light понизилась на 1,52 доллара (до 83,01 доллара за баррель).

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, упала на 1,44 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 65,09 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, 30 ноября понизилась на 1,68 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 80,60 доллара за баррель.

Официальный курс на первое декабря составляет 1,7 AZN/1 USD.

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