Сырая нефть и нефтепродукты составляют более половины объема товарооборота между Азербайджаном и Румынией - министр

БАКУ /Trend/ - Сырая нефть и нефтепродукты составляют более половины объема товарооборота между Азербайджаном и Румынией.

Как передает Trend, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе мероприятия, посвященного национальному празднику Румынии.

«Успешные политические отношения между нашими странами способствуют расширению экономического партнерства и диверсификации торгово-экономического сотрудничества. Товарооборот между двумя странами за первые 9 месяцев текущего года увеличился на 48 процентов и достиг 526 миллионов долларов. Сырая нефть и нефтепродукты играют здесь ведущую роль с долей в 56,5 процента. Азербайджан уже много лет экспортирует сырую нефть в Румынию», - сказал министр.

По его словам, расширяющаяся деятельность SOCAR в Румынии, включая наличие ее 74 автозаправочных станций и нескольких топливных складов в 28 регионах страны, является показателем взаимовыгодных отношений в сфере энергетики.

«В настоящее время наше энергетическое сотрудничество диверсифицируется и приобретает общеевропейский масштаб в области энергоснабжения. Поставки газа между SOCAR и "Romgaz SA", проект "Черноморский СПГ", инициатива "Кольцо солидарности" и наше сотрудничество по "зеленому" энергетическому коридору "Каспий-Черное море-Европа" открывают широкие перспективы для укрепления азербайджано-румынских отношений в области энергетики. Эти проекты позволяют Румынии играть транзитную роль для других европейских стран, а также стать потребителем азербайджанского газа и "зеленой" энергии. В частности, участие Румынии в проекте "Зеленый энергетический коридор" и перспектива ее вовлечения в передачу электроэнергии из Центральной Азии в Европу по этому коридору еще больше повысят стратегическое значение страны в будущем», - подчеркнул министр.